Cristiano Ronaldo pode ampliar sua importância no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O jornal português A Bola revelou nesta terça-feira, 15, que um consórcio de elite composto por cinco investidores de peso, incluindo CR7 e Gerry Cardinale, dono do Milan, prepara-se para formalizar uma proposta de aquisição do clube saudita junto ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

Além de Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos segue como estrela do time, e de Gerry Cardinale, CEO da RedBird Capital Partners e proprietário do AC Milan, o grupo é formado pelos megaempresários locais Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri.

A informação envolvendo Gerry Cardinale, revelada pelo analista desportivo Nawaf_STATS e confirmada por vários meios italianos, dá conta de que o plano financeiro exige um compromisso mínimo de 100 milhões de dólares (equivalente a R$ 551 milhões pela cotação atual) a cada um dos cinco integrantes do consórcio, garantindo uma injeção de capital inicial equivalente a ao menos R$ 2,5 trilhões.

Ainda segundo A Bola, o processo entra agora na sua fase mais sensível, no qual representantes da RedBird Capital e do consórcio vão reunir-se com a cúpula do PIF nas próximas 48 horas. O fundo saudita, que controla outros grandes clubes do país como o Al-Hilal e o Al-Ittihad, detém 75% do Al-Nassr atualmente.

“A expetativa em Riade é enorme, prometendo agitar os bastidores do futebol mundial”, informa o jornal lusitano. De acordo com a imprensa local, Cristiano Ronaldo já detém 5% das ações do Al-Nassr. Em fevereiro deste ano, CR7 já comprou 25% do Almería, da segunda divisão espanhola.

Contratado pelo Al-Nassr no fim de 2022, o astro português se tornou o maior símbolo da expansão mundial do futebol saudita e segue firme em sua meta de chegar ao milésimo gol na carreira.