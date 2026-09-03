O Al-Hilal oficializou nesta quinta-feira, 3, a contratação do atacante brasileiro Gabriel Martinelli, que deixa o Arsenal após sete temporadas. O jogador de 25 anos assinou contrato com o clube saudita até 2030 e chega badalado como uma das maiores negociações da história do futebol do país.
Segundo informações da ESPN, o montante total da operação movimentará 81 milhões de euros (R$ 416 milhões pela cotação atual).
Martinelli será o 14º jogador brasileiro que atuará na Saudi Pro league nesta temporada. Entre os estrangeiros, o Brasil é o segundo país com o maior número de representantes, ao lado de Portugal, sendo superado apenas pela França, que tem 20 atletas.
Outrora com o seu elenco repleto de jogadores do país, o antigo camisa 11 do Arsenal não terá compatriotas no novo clube, já que Marcos Leonardo foi negociado com o Ajax, da Holanda, e Malcom com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.
Para esta temporada, o clube contratou outros dois reforços vindos da Premier League: o ponta holandês Crys Summerville, do West Ham, e o atacante Ollie Watkins, do Aston Villa.
A liga nacional tem como atual campeão o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo que conta com os brasileiros Ângelo e Bento. A atual edição teve quatro rodadas disputadas, com Al-Nassr e Al-Hilal empatados na liderança com 100% de aproveitamento.
Os jogadores brasileiros no futebol saudita
Al-Hilal (1)
Gabriel Martinelli, atacante
recém-contratado
Al-Ahli (4)
Galeno, atacante
desde fevereiro de 2025
Roger Ibañez, zagueiro
desde agosto de 2023
Matheus Gonçalves, atacante
desde setembro de 2025
Ricardo Mathias, centroavante
desde janeiro de 2026
Al-Nassr (2)
Ângelo, atacante
desde setembro de 2024
Bento, goleiro
desde agosto de 2024
Al-Taawoun (1)
Mailson, goleiro
desde agosto de 2022
Al-Faisaly (2)
Andrei Girotto, zagueiro
desde agosto de 2023
Flávio, meia
desde agosto de 2022
Al-Fayha (2)
Lázaro, centroavante
desde setembro de 2025
Hugo Moura, volante
desde agosto de 2026
Al-Kholood (1)
Guga, centroavante
desde abril de 2025
Al-Fateh (1)
Sorriso, atacante
desde agosto de 2026