O Al-Hilal oficializou nesta quinta-feira, 3, a contratação do atacante brasileiro Gabriel Martinelli, que deixa o Arsenal após sete temporadas. O jogador de 25 anos assinou contrato com o clube saudita até 2030 e chega badalado como uma das maiores negociações da história do futebol do país.

Segundo informações da ESPN, o montante total da operação movimentará 81 milhões de euros (R$ 416 milhões pela cotação atual).

Martinelli será o 14º jogador brasileiro que atuará na Saudi Pro league nesta temporada. Entre os estrangeiros, o Brasil é o segundo país com o maior número de representantes, ao lado de Portugal, sendo superado apenas pela França, que tem 20 atletas.

Outrora com o seu elenco repleto de jogadores do país, o antigo camisa 11 do Arsenal não terá compatriotas no novo clube, já que Marcos Leonardo foi negociado com o Ajax, da Holanda, e Malcom com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Para esta temporada, o clube contratou outros dois reforços vindos da Premier League: o ponta holandês Crys Summerville, do West Ham, e o atacante Ollie Watkins, do Aston Villa.

A liga nacional tem como atual campeão o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo que conta com os brasileiros Ângelo e Bento. A atual edição teve quatro rodadas disputadas, com Al-Nassr e Al-Hilal empatados na liderança com 100% de aproveitamento.

Os jogadores brasileiros no futebol saudita

Al-Hilal (1)

Gabriel Martinelli, atacante

recém-contratado

Al-Ahli (4)

Galeno, atacante

desde fevereiro de 2025

Roger Ibañez, zagueiro

desde agosto de 2023

Matheus Gonçalves, atacante

desde setembro de 2025

Ricardo Mathias, centroavante

desde janeiro de 2026

Al-Nassr (2)

Ângelo, atacante

desde setembro de 2024

Bento, goleiro

desde agosto de 2024

Al-Taawoun (1)

Mailson, goleiro

desde agosto de 2022

Al-Faisaly (2)

Andrei Girotto, zagueiro

desde agosto de 2023

Flávio, meia

desde agosto de 2022

Al-Fayha (2)

Lázaro, centroavante

desde setembro de 2025

Hugo Moura, volante

desde agosto de 2026

Al-Kholood (1)

Guga, centroavante

desde abril de 2025

Al-Fateh (1)

Sorriso, atacante

desde agosto de 2026