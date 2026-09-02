Darwin Núnez abriu o jogo sobre sua passagem no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em entrevista à rede saudita Thmanyah, o atacante revelou que os últimos seis meses vividos no clube foram difíceis, sobretudo por não poder jogar. O uruguaio, contudo, enfatizou a ajuda que teve de sua família.
“Estou muito feliz por voltar ao futebol. Os últimos seis meses no Al-Hilal foram muito difíceis, tanto para mim quanto para a minha família, porque não podia jogar. Sinceramente, não desejo a ninguém que passe por uma experiência como a minha, porque, no final, todos nós, jogadores, queremos competir, jogar e desfrutar do que fazemos”, disse Darwin.
Diante da pouca sequência no Al-Hilal, o atacante acertou seu empréstimo ao Al-Diriyah, também da Arábia Saudita. No último sábado, 29, o atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq, pela quarta rodada do Campeonato Saudita. O meia Adil Boulbina marcou o outro tento da equipe.
Darwin chegou ao futebol saudita após deixar o Liverpool em agosto de 2025. Pelo Al-Hilal, o atacante disputou apenas 24 jogos, com nove gols e cinco assistências, além da conquista da Copa do Rei da Arábia Saudita. Pelo Al-Diriyah, o uruguaio soma dois gols em duas partidas.