Aos 38 anos, Karin Benzema tem dois caminhos: a aposentadoria ou o ingresso em outro clube saudita. Isso porque, segundo o jornalista Fabrizio Romano, ele decidiu deixar o Al-Hilal após rescisão amigável de contrato.

Voltar para a europa, informa Romano, não é uma opção.

Até o momento, Benzema soma 983 jogos oficiais, 513 gols e 234 assistências ao longo da trajetória profissional.

Do Lyon ao Real Madrid

O atacante francês foi revelado pelo Lyon, onde atuou de 2005 a 2008. Pelo clube, conquistou o tetracampeonato da Ligue 1 e foi o artilheiro da competição em 2008.

Em julho de 2009, fechou com o Real Madrid, para integrar o que ficou conhecido como a segunda era de “Galácticos”, ao lado de Cristiano Ronaldo, Kaká e Xabi Alonso. Tornou-se o segundo maior artilheiro da história do clube (atrás apenas de CR7), onde conquistou 25 títulos ao longo de 14 temporadas.

Torneios internacionais

5x UEFA Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22;

5x Mundiais de Clubes da Fifa: 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022;

4x Supercopas da Uefa: 2014, 2016, 2017 e 2022.

Torneios nacionais

4x La Liga: 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22;

3x Copas do Rei: 2010/11, 2013/14 e 2022/23;

4x Supercopas da Espanha: 2012, 2017, 2020 e 2022.

Polêmicas na seleção francesa

Pelos Bleus, Benzema participou da Copa do Mundo de 2014 e das Eurocopas de 2008, 2012 e 2020 (disputada em 2021). O único título que ganhou pela equipe foi o da Liga das Nações da Uefa, em 2021.

Muitas ausências do craque na seleção francesa ocorreram após polêmicas. Em 2010, foi cortado do Mundial na África do Sul não apenas pelo mau momento técnico, mas também por estar sendo investigado ao lado de Franck Ribéry, sob a acusação de solicitarem serviços de prostituição de uma menor de idade. Ambos foram absolvidos pelo tribunal francês em 2014 por falta de provas de que sabiam a idade real da jovem.

Cincos anos depois, foi acusado de cumplicidade em uma tentativa de extorsão contra o companheiro de seleção Mathieu Valbuena. O caso envolvia um vídeo íntimo de Valbuena. O episódio resultou no exílio de Benzema da seleção por mais de cinco anos. Em 2021, acabou condenado pelo caso a um ano de prisão, porém sob o regime de pena suspensa (sursis, no direito francês).

A última polêmica ocorreu em 2022. Eleito Bola de Ouro em outubro daquele ano, a expectativa era de que fosse um dos destaques da Copa do Mundo no Catar. Mas, uma lesão no quadríceps da coxa esquerda sofrida durante coletivo, a apenas três dias da estreia da França, acabou tirando o atacante do torneio.

Após o estafe de Benzema questionar o corte, o então técnico Didier Deschamps disse que o próprio jogador avaliou que não estaria pronto e que a iniciativa de arrumar as malas e deixar a concentração havia partido dele. O camisa 9 desmentiu essa versão e disse que teria condições de jogo no decorrer da competição.

Benzema na Arábia Saudita

Após fazer história na Espanha, Benzema foi para o futebol saudita, onde jogando pelo Al-Ittihad e, posteriormente, pelo Al-Hilal.

Pelo primeiro clube, disputou 87 partidas, marcou 57 gols e deu 14 assistências. Foi campeão saudita e da Copa do Rei Saudita, na temporada 2024/25.

Já no Al-Hilal, disputou 15 partidas, balançou as redes 10 vezes e distribuiu cinco assistências — uma delas, na vitória contra o Al-Kholood, pela final da última Copa do Rei Saudita.