Após duas temporadas no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Karim Benzema vive um drama no clube. De acordo com o jornal As, da Espanha, o veterano francês estaria se sentindo ‘humilhado’ pela forma que a diretoria está tratando sua renovação de contrato. O vínculo do atacante com os sauditas é válido até junho deste ano.

Ainda segundo a apuração, o clube saudita prometeu extensões contratuais com valores superiores ao atual salário de Benzema. As promessas, porém, não foram cumpridas. A situação teria frustrado o atacante e gerado insatisfação nos bastidores.

O impasse, no entanto, se agravou no período mais vitorioso de Benzema desde a sua chegada no Al-Ittihad. Pelo clube saudita, o francês foi peça-chave nos títulos do Campeonato Saudita e da Copa do Rei Saudita na temporada 2024/25.

Nesta quinta-feira, 29, o Al-Ittihad empatou em 2 a 2 contra o Al-Fateh, em jogo válido pelo Campeonato Saudita. Benzema, porém, não esteve em campo. Ainda de acordo com o jornal As, o jogador se recusou a disputar a partida, após receber uma proposta de renovação contratual considerada abaixo do que o esperado em termos financeiros e esportivos.

Benzema no Al-Ittihad