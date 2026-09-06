No último sábado, 5, o Al-Ittihad não apenas bateu o Al-Nassr por 2 a 1, pelo Campeonato Saudita, como também tirou uma com a cara dos rivais. Isso porque, durante a partida, Cristiano Ronaldo resolveu dar uma espiadas nas informações que o técnico Jens Wissing passava aos comandados dele.

“Trapaceando e mesmo assim perdendo!”, escreveram os administradores da página do Al-Ittihad na rede social X.

No caso, o jogador “investigado” pelo Robozão foi Danilo Pereira, companheiro de seleção portuguesa.

A derrota para o Al-Nassr foi a primeira da equipe de CR7 na atual edição do Campeonato Saudita. A equipe vinha de uma sequência de três vitórias e um empate em quatro jogos. Com isso, ela ocupa a quarta posição, atrás do Al-Nassr, em terceiro, Al-Qadsiah, em segundo, e Al-Hilal, em primeiro.