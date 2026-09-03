O Al-Ittihad anunciou, na noite desta quarta-feira, 2, a contratação do meio-campista Richard Ríos, ex-Palmeiras. Emprestado pelo Benfica, de Portugal, o vínculo com o clube saudita será válido até o final da temporada 2026/27.

De acordo com o jornal português A Bola, o Al-Ittihad pagará 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) pelo empréstimo de Ríos. O contrato, contudo, não inclui opção de compra.

Carreira de Richard Ríos

Nascido em Vegachí, na Colômbia, Ríos deu seus primeiros passos no futebol no Alianza Platanera, time de futsal da Colômbia. Em 2019, o meio-campista migrou para os gramados e iniciou sua trajetória no futebol de campo pelo Flamengo, onde venceu dois Cariocas (2020 e 2021) e um Brasileirão (2020).

Pelo Fla, sua estreia pela equipe principal aconteceu no dia 27 de setembro de 2020. Na ocasião, o meio-campista jogou por pouco mais de 20 minutos diante do Palmeiras. Coincidência ou não, seria justamente no clube paulista onde o colombiano viveria sua passagem de maior destaque na carreira.

Antes de chegar ao Palmeiras, porém, defendeu o Mazatlán, do México, e o Guarani. Na tradicional equipe de Campinas, o colombiano foi um dos destaques no Paulistão de 2023 e foi contratado pelo Verdão em março de 2023.

Pelo Palmeiras, Ríos registrou 11 gols e dez assistências em 138 partidas. Além das marcas individuais, o meio-campista conquistou o Brasileirão, em 2023, e o Paulistão, em 2024. Em julho de 2025, o colombiano foi vendido ao Benfica, de Portugal.

Pela equipe portuguesa, o colombiano anotou oito gols e sete assistências em 51 jogos. Por lá, o único título conquistado por Ríos foi a Supertaça de Portugal, em 2026. Após um ano defendendo o clube, o meio-campista foi emprestado ao Al-Ittihad.

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Números de Richard Ríos na carreira