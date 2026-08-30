Gabriel Jesus, 29, está próximo de deixar o Arsenal, com destino ao Barcelona. A negociação foi divulgada pelo jornal catalão Mundo Deportivo e pelo jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano.

Segundo ele, o Arsenal receberá 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões) mais bônus pela transferência definitiva do atacante de 29 anos.

Como a janela espanhola fecha na próxima terça-feira, 1º, Gabriel Jesus já foi autorizado pelos Gunners a viajar para Barcelona, onde realizará exames médicos nesta segunda, 31.

Após jogar amistosos pré-temporada, o atacante não era relacionado por Mikel Arteta nas partidas oficiais do Arsenal — o que já indicava uma possível mudança de ares. Tanto o Napoli quanto alguns clubes turco também sondaram o brasileiro.

A carreira de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus construiu uma trajetória vitoriosa e de elite no futebol mundial, consolidando-se como um dos atacantes brasileiros mais vitoriosos na Europa.

Revelado pelo Palmeiras, conduziu o clube ao título do Campeonato Brasileiro de 2016 após 22 anos de jejum. Naquela edição foi eleito o Craque do Brasileirão e vencedor da Bola de Ouro. Pelo Verdão, também participou da conquista da Copa do Brasil de 2015.

Deixou o futebol nacional em janeiro de 2017, contratado pelo Manchester City de Pep Guardiola por 27 milhões de libras (erca de R$ 121,1 milhões na cotação da época). Somou quatro troféus da Premier League, uma FA Cup e três Copas da Liga, até se transferir para o Arsenal.

Pelos Gunners, liderou a equipe na briga direta pelo topo da tabela inglesa nas primeiras temporadas. No entanto, teve a continuidade prejudicada por problemas físicos crônicos, incluindo uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), que o afastou por 11 meses em 2025.

Jogando na seleção brasileira, foi campeão dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, artilheiro das Eliminatórias para a Copa de 2018 (7 gols) e campeão da Copa América de 2019. Disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022).

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