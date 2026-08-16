Neste domingo, 16, o Barcelona acertou a contratação de Rodri junto ao Manchester City. Segundo a ESPN, a terceira proposta dos catalães para os ingleses está avaliada em em 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 462 milhões, na cotação atual) e os dois clubes já trocaram documentações.

A expectativa é que o meio-campista de 30 anos seja apresentado antes de partida contra o Al-Ahly, na quarta-feira, 19, no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper. Com isso, Rodri deve se juntar aos recém-contratados Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Bisiwu.

Rodri no Barcelona

O volante espanhol chega para dar um salto de qualidade ao time de Hansi Flick. Defensivamente, ele oferece forte proteção à linha de zaga, interceptando passes e recuperando bolas com eficiência.

Já ofensivamente, Rodri detém qualidade no primeiro toque e visão de jogo para iniciar as jogadas desde o campo de defesa com precisão — além da capacidade de ditar o tempo das partidas, controlando quando acelerar ou reter a posse de bola.

Outras características preciosas do meio-campista residem no currículo recheado de títulos — como Champions League, Premier League, Eurocopa e Copa do Mundo —, passagem bem sucedida pelo futebol espanhol, por Atlético de Madrid e Villareal, e entrosamento com os companheiro de seleção espanhola (Yamal, Pedri, Gavi, Olmo e companhia).

A carreira de Rodri

Rodri teve a iniciação futebolística na base do Atlético de Madrid, mas estreou profissionalmente pelo Villarreal, em 2015. Três anos depois, retornou ao time madrilenho sob o comando de Diego Simeone, onde evoluiu em força física e nos desarmes.

Contratado pelo Manchester City em 2019, virou o “motor” do meio-campo da equipe de Pep Guardiola, sendo o herói da conquista da Champions League 2022–23, ao marcar o gol da vitória sobre a Inter de Milão. Também conquistou quatro títulos seguidos da Premier League e foi eleito Bola de Ouro em 2024.

Pela seleção da Espanha, liderou a equipe na conquista da Eurocopa 2024, como melhor jogador do torneio — feito que repetiria no bicampeonato da Fúria na Copa do Mundo de 2026.