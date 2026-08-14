O Barcelona segue na luta por Rodri. De acordo com a ESPN, o clube catalão estuda apresentar uma nova proposta ao Manchester City pelo volante espanhol. O Barça, inclusive, possui acordo com o jogador, mas não obteve êxito nas duas ofertas apresentadas aos Citizens até o momento.

Segundo a apuração, o Manchester City avalia Rodri em valor superior a 70 milhões de euros (cerca de R$ 423 milhões). O clube inglês espera que o montante total da nova proposta do Barcelona chegue próximo a este valor.

Novela “Rodri”, ofertas do Barça e recusas do City

Anteriormente, o Barcelona apresentou duas propostas ao Manchester City para contratar Rodri. Os Citizens, contudo, fazem jogo duro para liberar o volante.

Na primeira proposta, o Barça ofereceu 45 milhões de euros (cerca de R$ 272 milhões), além de variáveis. O City, contudo, rejeitou a oferta, já mostrando que não seria fácil adquirir o volante campeão mundial e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

Não satisfeito, o Barcelona decidiu tentar novamente e aumentou os valores. Na segunda oferta, o clube catalão ofereceu 55 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões), segundo a emissora inglesa Sky Sports. A proposta, porém, foi recusada.

Com isso, até o momento, Rodri segue como jogador do Manchester City. Nesta sexta-feira, 14, o volante se encontrou pela primeira com Enzo Maresca, novo técnico do clube, que chegou a comentar sobre a situação envolvendo o atleta.

“Primeiramente, a janela de transferências está aberta… Isso significa que podemos comprar jogadores e que podemos vender jogadores. Tudo pode acontecer. Eu acabei de encontrar o Rodri no CT. Dei um grande abraço nele. Ele parece estar ótimo (depois das férias). Vamos ver agora o que acontece. Agora teremos tempo para nos encontramos mais e conversarmos sobre o futuro”, disse Maresca, conforme registrado pela ESPN.