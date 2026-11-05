O atacante Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira, 5, o fim de sua trajetória com a camisa da seleção portuguesa, encerrando uma história de 23 anos defendendo a equipe nacional. A despedida comoveu familiares e torcedores, provocando a reação imediata de sua irmã, Katia Aveiro, que viajou do Brasil à Europa.

Desabafo após viagem a Lisboa

Conforme apurado pelo portal G1, Katia embarcou de Gramado, na Serra Gaúcha, onde vive com a família, e desembarcou na capital de Portugal nesta quinta-feira, 5, para se encontrar com o irmão. Em publicação nas redes sociais, a influenciadora expressou o sentimento sobre o encerramento do ciclo.

“Sabia que este dia chegaria, mas jamais pensei que doesse tanto. A vida é isso mesmo. Obrigada Cristiano Ronaldo Santos Aveiro”, escreveu.

“Mudaste o rumo do teu destino e levaste Portugal contigo. Hoje é um dia triste, sim. Mas os ciclos fecham-se para que outros possam começar. O tempo é soberano e, se houver algo que ainda precise de resposta, talvez amanhã tudo se veja com mais clareza. A tua honra e o teu caminho são maiores do que qualquer despedida”, adicionou.

Homenagem e trajetória histórica

Na postagem, Katia compartilhou uma fotografia antiga ao lado do jogador, registrada no início de sua trajetória profissional. Ela celebrou a marca histórica construída pelo atacante como recordista pela equipe nacional, destacando que o vínculo fraterno está acima de todo o reconhecimento esportivo mundial.

“Antes de seres o Cristiano Ronaldo que o mundo admira, foste e serás o meu irmão, o meu menino. Amo-te. Tenho um orgulho infinito em ti”, relatou.

Relação com a Serra Gaúcha

Residente em Gramado desde 2017, Katia Aveiro construiu forte laço com o Rio Grande do Sul, onde é casada com o empresário gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior, conforme relembra o portal. Além de atuar no setor de moda e como influenciadora digital, a família mantém empreendimentos e investimentos imobiliários na região serrana.