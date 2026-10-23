O Al-Nassr venceu o Al-Faysaly por 3 a 1 nesta sexta-feira, 23, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto, realizado no Estádio Al Majma’ah Sport City, contou com gol decisivo de Cristiano Ronaldo, que segue em contagem regressiva rumo à marca de mil gols oficiais na carreira.

Como foi o gol na partida

No começo do segundo tempo, o atacante João Félix cobrou boa falta e encontrou Cristiano Ronaldo, que cabeceou firme para superar a marcação, anotar o terceiro gol e definir o placar. Com este tento, o atacante chegou a 982 gols anotados em partidas oficiais, contabilizando atuações por clubes e pela seleção portuguesa.

Impacto na classificação da liga

Além do gol do camisa 7, a vitória do Al-Nassr fora de casa foi construída com tentos de Abdullah Al-Hamdan e Ângelo, enquanto Théo Bongonda descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Al-Nassr segue na briga pela liderança e está empatado com o Al-Qadsiah, ambos com 25 pontos, nas duas primeiras posições. Mas podem ser ultrapassados pelo Al-Hilal, que tem 24 pontos e um jogo a menos.

Na briga pela artilharia, Cristiano Ronaldo não briga nas primeiras posições. O português tem quatro gols na competição, enquanto o inglês Ivan Toney, artilheiro do torneio, tem 11 bolas na rede.