O Al-Nassr goleou o Pakhtakor por 6 a 2 nesta segunda-feira, 02, no estádio Pakhtakor Central, em Tashkent, no Uzbequistão. O confronto foi válido pela fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia e contou com protagonismo português, mesmo sem a presença de Cristiano Ronaldo, que foi poupado da viagem.

João Félix comandou as ações ofensivas do Al-Nassr. Aos 15 minutos da etapa inicial, o meia deu assistência em velocidade para Abdullah Al-Hamdan abrir o placar. Dois minutos depois, o próprio camisa 10 aproveitou um erro na saída de bola adversária e tocou de trivela para ampliar. Aos 32, Félix recebeu passe de Sadio Mané e marcou o terceiro dos visitantes. Flamarion diminuiu para os mandantes ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, a equipe saudita manteve o ritmo intenso. Aos oito minutos, Félix cobrou escanteio para Abdulelah Al-Amri marcar de cabeça. Aos 17, Mané avançou pela ponta esquerda e serviu Abdulrahman Ghareeb no quinto gol. Dostonbek Khamdamov descontou para o time uzbeque em rebote do goleiro Bento, mas o atacante brasileiro Ângelo sacramentou o placar elástico após passe de Al-Hamdan.

O resultado fez a equipe saudita subir para a quarta posição do grupo ocidental, com seis pontos. O Pakhtakor tem dois pontos. O Al-Nassr agora volta as atenções para o Campeonato Saudita, no qual enfrentará o Al Hazem nesta sexta-feira, 06.