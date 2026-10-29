Em grande atuação na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo marcou três gols e comandou a vitória do Al-Nassr sobre o Al-Kholood por 5 a 3 nesta quinta-feira, 29. O confronto, realizado no Al-Awwal Park, foi válido pela 12ª rodada da Saudi Pro League. Com o resultado, o astro português chegou a 985 gols oficiais na carreira, ficando a 15 de alcançar o milésimo.

Como foi o hat-trick de Cristiano Ronaldo

Após um primeiro tempo equilibrado que terminou em 2 a 2 — no qual o atacante teve um gol anulado por impedimento —, Cristiano Ronaldo decidiu a partida no segundo tempo em um intervalo de 15 minutos. Aos 66′, o atacante completou cruzamento rasteiro de João Félix para colocar o Al-Nassr em vantagem.

Aos 72′, o capitão marcou novamente de cabeça após nova assistência de Félix. O hat-trick foi concretizado aos 81′, aproveitando passe na área de Sadio Mané.

Contagem rumo aos mil gols

A exibição expressiva aproximou ainda mais o atacante de 41 anos da marca histórica dos mil gols oficiais na carreira. Cristiano Ronaldo contabiliza agora 985 tentos em partidas oficiais de clubes e seleção.

Além dos três gols do atacante português, o Al-Nassr marcou com Ângelo Gabriel e Sadio Mané. Pelo Al-Kholood, Julien Domingues fez dois gols e Antoine Loïc Essomba descontou.