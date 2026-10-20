Cristiano Ronaldo ainda segue hegemônico no futebol mundial, ao menos no quesito financeiro. O craque português lidera o levantamento anual da revista Forbes sobre os jogadores mais bem pagos do planeta na temporada 2026/27. Aos 41 anos, o atacante do Al-Nassr projeta ganhos totais de 300 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual).

O pódio do ranking global é completado pelo argentino Lionel Messi, na segunda colocação com 145 milhões de dólares (R$ 726,4 milhões), e pelo francês Kylian Mbappé, em terceiro com 100 milhões de dólares (R$ 501 milhões).

CR7 possui larga vantagem no topo da lista prioritariamente pelos vencimentos no futebol saudita, que lhe garantem 250 milhões de dólares em salários e bônus de campo, somados a 50 milhões de dólares oriundos de contratos publicitários e empreendimentos comerciais.

Com o montante desta temporada, o camisa 7 ultrapassa a marca de 2 bilhões de dólares em faturamento acumulado ao longo da carreira. Em contrapartida, Messi ostenta uma distribuição mais equilibrada entre vencimentos esportivos e acordos de imagem, somando 70 milhões de dólares pagos pelo Inter Miami e 75 milhões de dólares obtidos em parcerias comerciais com marcas globais.

O único representante brasileiro a figurar entre os dez primeiros colocados do levantamento é o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, posicionado em quinto lugar.

Com vínculo renovado no clube merengue até 2032, o camisa 7 tem rendimentos calculados em 76 milhões de dólares (R$ 380,7 milhões), divididos entre 48 milhões de dólares em salários e 28 milhões de dólares em patrocínios.

A quarta colocação pertence a Erling Haaland, do Manchester City, com 85 milhões de dólares, enquanto a revelação espanhola Lamine Yamal, do Barcelona, surge em sexto lugar, acumulando 55 milhões de dólares impulsionados por novos contratos publicitários.

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A relação dos dez atletas mais bem pagos do mundo na temporada conta ainda com Sadio Mané (Al-Nassr, 54 milhões de dólares) em sétimo e Jude Bellingham (Real Madrid, 45 milhões de dólares) em oitavo.

O centroavante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, retorna ao ranking na nona posição (com 42 milhões de dólares), ocupando a vaga deixada por Karim Benzema após a rescisão do francês com o Al-Hilal.

A lista é encerrada pelo atacante Mohamed Salah, em décimo, com 40 milhões de dólares em seu primeiro ano pelo Trabzonspor, da Turquia. Somados, os dez atletas no topo da publicação acumularão 942 milhões de dólares ao longo do ciclo 2026/27.

O ranking dos dez jogadores mais bem pagos do mundo

1º — Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | Portugal

Ganhos estimados: US$ 300 milhões (R$ 1,503 bilhão)

Dentro de campo: US$ 250 milhões (R$ 1,2525 bilhão)

Fora de campo: US$ 50 milhões (R$ 250,5 milhões)

2º — Lionel Messi | Inter Miami | Argentina

Ganhos estimados: US$ 145 milhões (R$ 726,45 milhões)

Dentro de campo: US$ 70 milhões (R$ 350,7 milhões)

Fora de campo: US$ 75 milhões (R$ 375,75 milhões)

3º — Kylian Mbappé | Real Madrid | França

Ganhos estimados: US$ 100 milhões (R$ 501 milhões)

Dentro de campo: US$ 70 milhões (R$ 350,7 milhões)

Fora de campo: US$ 30 milhões (R$ 150,3 milhões)

4º — Erling Haaland | Manchester City | Noruega

Ganhos estimados: US$ 85 milhões (R$ 425,85 milhões)

Dentro de campo: US$ 60 milhões (R$ 300,6 milhões)

Fora de campo: US$ 25 milhões (R$ 125,25 milhões)

5º — Vinicius Jr. | Real Madrid | Brasil

Ganhos estimados: US$ 76 milhões (R$ 380,76 milhões)

Dentro de campo: US$ 48 milhões (R$ 240,48 milhões)

Fora de campo: US$ 28 milhões (R$ 140,28 milhões)

6º — Lamine Yamal | Barcelona | Espanha

Ganhos estimados: US$ 55 milhões (R$ 275,55 milhões)

Dentro de campo: US$ 35 milhões (R$ 175,35 milhões)

Fora de campo: US$ 20 milhões (R$ 100,2 milhões)

7º — Sadio Mané | Al-Nassr | Senegal

Ganhos estimados: US$ 54 milhões (R$ 270,54 milhões)

Dentro de campo: US$ 50 milhões (R$ 250,5 milhões)

Fora de campo: US$ 4 milhões (R$ 20,04 milhões)

8º — Jude Bellingham | Real Madrid | Inglaterra

Ganhos estimados: US$ 45 milhões (R$ 225,45 milhões)

Dentro de campo: US$ 29 milhões (R$ 145,29 milhões)

Fora de campo: US$ 16 milhões (R$ 80,16 milhões)

9º — Harry Kane | Bayern de Munique | Inglaterra

Ganhos estimados: US$ 42 milhões (R$ 210,42 milhões)

Dentro de campo: US$ 29 milhões (R$ 145,29 milhões)

Fora de campo: US$ 13 milhões (R$ 65,13 milhões)

10º — Mohamed Salah | Trabzonspor | Egito

Ganhos estimados: US$ 40 milhões (R$ 200,4 milhões)

Dentro de campo: US$ 20 milhões (R$ 100,2 milhões)

Fora de campo: US$ 20 milhões (R$ 100,2 milhões)