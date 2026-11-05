Evanilson segue em grande fase no futebol europeu. Nesta quinta-feira, 5, o brasileiro foi decisivo na vitória do Bournemouth por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, fora de casa, pela quarta rodada da Europa League. O atacante marcou o gol da virada e ainda deu a assistência para o terceiro.

Com o resultado, os Cherries mantiveram os 100% de aproveitamento na competição e alcançaram a sétima vitória consecutiva na temporada. Em 13 partidas disputadas, o camisa 9 soma seis gols e cinco assistências, superando seus números da última temporada com a camisa da equipe inglesa.

Atuando fora de casa e com uma equipe alternativa, o Bournemouth encontrou dificuldades diante do Slavia Praga, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. A situação mudou após a expulsão de um jogador dos donos da casa.

Logo no início da etapa final, o norte-americano Tyler Adams deixou tudo igual. Preservado, Evanilson começou no banco e entrou aos 60 minutos. Em apenas 20 minutos em campo, recebeu dentro da área, driblou o marcador e finalizou no canto esquerdo do goleiro para virar o jogo. Pouco depois, o brasileiro serviu Rayan, que fechou o placar.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, ainda mais fora de casa e com a grande sequência de partidas. O professor optou por me poupar no início, mas eu estava focado em entrar bem e aproveitar a oportunidade. Fico muito feliz por ter ajudado com o gol da virada e a assistência, mas o mérito é todo do grupo, que manteve a cabeça no lugar após sair atrás no placar. Estamos em uma batida muito forte e queremos manter esse ritmo”, comemorou Evanilson.

O Bournemouth volta a campo neste domingo, 8, quando enfrenta o Ipswich Town, fora de casa, pela 10ª rodada da Premier League. Os Cherries ocupam a oitava colocação, com 12 pontos.