O Ajax construiu uma goleada expressiva sobre o Midtjylland nesta quinta-feira, 5, vencendo por 6 a 1 na MCH Arena, em Herning, pela terceira rodada da Conference League.
Após um primeiro tempo de placar igualado, a expulsão de um jogador dos donos da casa abriu caminho para o domínio absoluto dos visitantes na etapa final, refletido nos 71% de posse de bola e nas 23 finalizações totais da equipe holandesa.
Igualdade desfeita por cartão vermelho
Apoiado em sua formação 4-2-3-1, o Ajax abriu o placar logo aos nove minutos, quando Arokodare marcou após assistência de Gloukh. O Midtjylland, postado no 3-4-1-2, conseguiu buscar o empate aos 28 minutos, com gol de Etim.
O cenário, no entanto, mudou drasticamente aos 43 minutos: Watjen, que já havia recebido amarelo aos 35, foi punido com um novo cartão amarelo e um vermelho direto, deixando os mandantes com um jogador a menos. Antes do intervalo, Castillo ainda recebeu amarelo pelo lado dinamarquês.
Goleada construída na etapa final
Com a vantagem numérica, o Ajax voltou do intervalo ditando o ritmo e transformou o controle em gols. Aos 52 minutos, Arokodare marcou seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Ouazane.
Aos 59, Wijndal ampliou a vantagem com assistência de Arokodare. O volume ofensivo continuou e, aos 67 minutos, Klaassen fez o quarto gol holandês, servido por Kehrer.
Substituições e placar fechado
As alterações feitas na segunda etapa mantiveram o ímpeto dos visitantes. Aos 74 minutos, Gloukh fez o quinto gol com assistência de Bounida, que havia saído do banco pouco antes.
Aos 82 minutos, foi a vez de Marcos Leonardo, que entrou aos 70, balançar as redes após passe de Gloukh, fechando a conta em 6 a 1. A superioridade do Ajax ficou evidente nos números finais, com 672 passes trocados contra apenas 277 do Midtjylland e dez finalizações no alvo contra quatro dos mandantes.
Contando este confronto, o Ajax soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Conference League. Já o Midtjylland acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo recorte da competição.
As duas equipes voltam a campo pelo torneio na quinta-feira, 26 de novembro: o Midtjylland visita o Pafos, enquanto o Ajax recebe o Thun.