O duelo entre Real Sociedad e Lyon, disputado na tarde desta quinta-feira, 5, no estádio Anoeta, em San Sebastian, terminou sem um vencedor. Em partida válida pela quarta rodada da Liga Europa, as equipes empataram por 1 a 1.

Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com Orri Steinn Óskarsson, mas viram os visitantes buscarem a igualdade na etapa final com Corentin Tolisso. O resultado reflete o equilíbrio das estatísticas e mantém os dois times próximos na tabela de classificação.

Equilíbrio e gols no tempo normal

A partida foi marcada por uma disputa parelha, com o Lyon detendo uma leve vantagem na posse de bola (53% contra 47%), mas com ambas as equipes gerando o mesmo número de finalizações certas: quatro para cada lado.

A Real Sociedad conseguiu ser efetiva primeiro. Aos 28 minutos, Orri Steinn Óskarsson balançou as redes após receber assistência de Ander Barrenetxea, garantindo a vantagem parcial para a equipe comandada pelo técnico Matarazzo antes do intervalo.

No segundo tempo, o Lyon, sob o comando de Jorge Maciel, respondeu. Aos 54 minutos, Corentin Tolisso marcou o gol de empate, contando com passe de Tanner Tessmann.

A partir daí, os goleiros Unai Marrero, da equipe espanhola, e Greif, do time francês, garantiram que o placar não fosse mais alterado, terminando o jogo com três defesas cada.

O confronto também foi marcado por um alto número de faltas, especialmente por parte da Real Sociedad, que cometeu 22 infrações contra 10 do Lyon, resultando em três cartões amarelos para os mandantes e quatro para os visitantes.

Situação na tabela e próximos passos

Com o empate, a Real Sociedad, que iniciou a rodada na 14ª colocação, chega a cinco pontos em quatro jogos na Liga Europa. O balanço recente da equipe espanhola na competição, contando este jogo, aponta uma vitória, dois empates e uma derrota.

Já o Lyon, que era o 13º colocado antes de a bola rolar, avança para sete pontos, somando duas vitórias, um empate e um revés em sua sequência no torneio continental.

As duas equipes agora voltam suas atenções para os campeonatos nacionais. No próximo domingo, 8, a Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Lyon atua fora de casa contra o Brest, em compromisso válido pelo Campeonato Francês.