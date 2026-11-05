O Lens sofreu uma dura goleada de 9 a 1 contra o Como, equipe comandada por Cesc Fàbregas, pela 4ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O confronto realizado no Stade Bollaert-Delelis registrou um dos placares mais elásticos contra um clube francês no cenário europeu.

Como a goleada histórica foi construída

O time mandante foi amplamente dominado pela equipe italiana em seus domínios. O placar representou uma das atuações mais frágeis da história recente do Lens na competição continental, gerando forte repercussão imediata.

Quais marcas negativas foram igualadas na Europa?

Conforme dados apurados pela Opta, a França passou a integrar uma estatística incômoda ao sofrer nove gols como mandante em torneios europeus de clubes, situação antes restrita a nações com pouca tradição no futebol continental, como Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, São Marino, Islândia e Finlândia. O resultado também igualou a maior margem de vitória da história do torneio da Uefa.

O que declarou a comissão técnica após o apito final?

O treinador Yannick Cahuzac expressou grande frustração em suas declarações pós-jogo e definiu a atuação coletiva como uma humilhação. A equipe agora busca rápida recuperação física e tática para os próximos compromissos da temporada.