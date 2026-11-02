O Monaco foi superado pelo Paris FC por 3 a 1 no último domingo, 01, em confronto disputado no estádio Jean-Bouin, válido pela nona rodada da Ligue 1. Com o resultado negativo, a equipe comandada por Filipe Luís está há quatro partidas sem vencer pelo Campeonato Francês e caiu para a sétima colocação, após ter liderado nas rodadas iniciais. O técnico brasileiro assumiu “total responsabilidade” pelo resultado negativo.
“Quando isso acontece, é porque o plano de jogo do treinador não funcionou. Eu estudei essa equipe antes da partida e achei que havia preparado o melhor plano possível, mas infelizmente não funcionou. É por isso que assumo a responsabilidade por esta derrota”, disse o ex-treinador do Flamengo.
O Paris FC controlou as principais ações da partida desde a etapa inicial, impulsionado pela grande atuação de Lassine Sinayoko. O atacante balançou as redes duas vezes antes do intervalo, aproveitando um erro na saída de bola e, logo depois, atacando o espaço nas costas da zaga monegasca. O Monaco tentou reagir no segundo tempo, quando Folarin Balogun completou passe rasteiro do lateral Vanderson para descontar, mas Pablo Pagis marcou o terceiro dos anfitriões e definiu o placar.
“O Paris FC foi simplesmente melhor. A partida deles foi de alta qualidade. Encontraram os espaços certos e penetraram nossa pressão com facilidade, principalmente no primeiro tempo. Nós não nos sentimos muito confortáveis com a bola e não conseguimos encontrar as áreas certas ou as combinações certas”, analisou.
O Monaco ficou a cinco pontos do líder PSG na Ligue 1 e volta a campo na próxima quinta-feira, 05, pela Conference League, para enfrentar o Nordsjaelland, da Dinamarca, pela Conference League.