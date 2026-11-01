O Paris FC venceu o Monaco por 3 a 1 na tarde deste domingo, 1º, no Stade Jean Bouin, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Francês 2026/27. Mesmo com menor posse de bola, os donos da casa foram muito mais perigosos no ataque e construíram o resultado com grande atuação de Lassine Sinayoko, autor de dois gols e uma assistência. A vitória fez a equipe mandante ultrapassar o próprio Monaco na tabela de classificação.
Eficiência e vantagem no placar
A postura tática do Paris FC, comandado pelo técnico Rosenior, mostrou-se letal. Apesar de o Monaco ter terminado o jogo com 56% de posse de bola, a equipe da casa finalizou o dobro de vezes (18 a 9) e acertou o alvo em dez oportunidades, contra apenas duas dos visitantes.
A superioridade ofensiva deu resultado na reta final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Lassine Sinayoko abriu o placar após assistência de Maxime López. Pouco depois, aos 44 minutos, Sinayoko voltou a marcar, desta vez aproveitando o passe de Moses Simon, levando o Paris FC com uma confortável vantagem de 2 a 0 para o intervalo.
Desconto e resposta rápida
Na volta para a segunda etapa, o técnico Filipe Luís promoveu alterações no Monaco, incluindo a entrada de Folarin Balogun. A mudança surtiu efeito aos 65 minutos, quando Balogun balançou as redes com assistência de Vanderson, recolocando os visitantes na partida.
No entanto, a esperança de reação durou pouco. Aos 74 minutos, Pablo Pagis marcou o terceiro do Paris FC, recebendo passe do destaque do jogo, Lassine Sinayoko, e definindo o placar final em 3 a 1.
Cenário na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Paris FC chega a 17 pontos e assume a 4ª colocação do Campeonato Francês. Contando este confronto, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Monaco estaciona nos 15 pontos e cai para o 6º lugar, amargando um retrospecto recente de apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas no torneio.
O Paris FC volta a campo no próximo sábado, 7, quando visita o Auxerre, pelo Campeonato Francês. O Monaco terá um compromisso internacional na quinta, 5, contra o FC Nordsjaelland, pela Uefa Conference League, antes de visitar o Le Mans no domingo, 8, novamente pela liga nacional.