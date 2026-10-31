O Troyes venceu o Le Mans por 2 a 0 neste sábado, 31, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Francês 2026/27. Mesmo ficando menos tempo com a bola, a equipe mandante foi superior nas ações ofensivas e construiu o resultado com gols de Mouhamed Diop e Ismaël Boura, garantindo três pontos fundamentais na disputa da parte inferior da tabela.

Eficiência nas finalizações

A postura tática do confronto ficou clara nos números gerais: o Le Mans terminou a partida com 61% de posse de bola e trocou 577 passes, contra 358 do Troyes. No entanto, a objetividade foi toda dos mandantes. O Troyes finalizou 14 vezes ao longo do jogo, acertando o alvo em oito oportunidades, enquanto os visitantes deram apenas três chutes, sendo um no gol.

A vantagem no placar foi inaugurada aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Timothee Nkada deu a assistência para Mouhamed Diop balançar a rede.

Intervenção do VAR e brilho do banco

Na segunda etapa, os técnicos promoveram diversas alterações em suas equipes. Aos 21 minutos do segundo tempo, Ismaël Boura entrou no lugar de Paolo Gozzi Iweru no Troyes. Logo na sequência, aos 22 minutos, o árbitro de vídeo entrou em ação e uma decisão original envolvendo o Troyes foi alterada após a revisão do VAR.

Pouco depois, aos 26 minutos, o recém-entrado Ismaël Boura marcou o segundo gol, definindo o placar de 2 a 0.

O jogo ainda foi marcado por um alto número de faltas, com 15 cometidas pelo Troyes e 16 pelo Le Mans, além de sete cartões amarelos distribuídos, sendo três para os donos da casa e quatro para os visitantes.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Troyes chega a oito pontos e assume a 15ª colocação no campeonato, deixando para trás uma sequência negativa — contando este jogo, o balanço recente da equipe é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. Já o Le Mans, que estaciona nos sete pontos, fica no 17º lugar e amarga o mesmo retrospecto de uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente na competição.

O Troyes volta a campo no próximo sábado, 7, para enfrentar o Paris Saint-Germain. O Le Mans joga no dia 8, quando recebe o Monaco. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Francês.