O confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Francês terminou em igualdade. Neste domingo, 25, no estádio Louis II, Monaco e Lille empataram por 1 a 1 em partida válida pela oitava rodada da competição. Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo, mas os donos da casa, aproveitando a superioridade numérica após uma expulsão na etapa final, buscaram o empate.

Com o resultado, as duas equipes chegam aos 15 pontos, com o Lille na primeira colocação e o Monaco logo atrás, no segundo lugar.

Vantagem visitante e volume ofensivo

A partida começou com o Monaco buscando impor seu ritmo sob o comando do técnico Filipe Luís, terminando o jogo com 64% de posse de bola e 20 finalizações no total. Logo aos 15 minutos, a equipe mandante precisou mexer, com Mathys Detourbet entrando no lugar de Ansu Fati.

Apesar do volume dos donos da casa, foi o Lille quem abriu o placar. Aos 24 minutos, Ethan Mbappe balançou as redes após receber assistência de Soriba Diaoune. O goleiro Berke Özer, do Lille, foi exigido ao longo do confronto e terminou a partida com cinco defesas.

Expulsão e empate na etapa final

No segundo tempo, o cenário do jogo sofreu uma alteração importante aos 66 minutos, quando Nianzou Tanguy Kouassi recebeu cartão vermelho direto e deixou o Lille com um jogador a menos.

O Monaco, que já havia promovido a entrada de Edan Diop no intervalo, aproveitou a vantagem. Aos 74 minutos, Diop marcou o gol de empate, contando com assistência de Jordan Teze. A equipe visitante, comandada por Davide Ancelotti, fez substituições na reta final para segurar o resultado, e o placar não foi mais movimentado.

Tabela e próximos jogos

Com o empate, o Lille se mantém como primeiro colocado na classificação, agora com 15 pontos em oito jogos. O Monaco, que também tinha 14 pontos antes do jogo, vai a 15 e ocupa a segunda posição.

Contando este confronto, o balanço recente do Monaco na competição é de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Já o Lille soma duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo recorte.

O Lille volta a campo na sexta-feira, 30, contra o Lens, pelo Campeonato Francês. O Monaco joga no domingo, 1º, diante do Paris FC, também pela liga nacional. Na sequência, ambos terão compromissos continentais: o Lille visita o Bodo/Glimt non dia 3, pela Uefa Champions League, enquanto o Monaco recebe o FC Nordsjaelland no dia 5, pela Uefa Conference League.