A partida entre Toulouse e Troyes, válida pelo Campeonato Francês, teve a sua data alterada devido à escalada de distúrbios civis e protestos que atingem diversas regiões da França.

A medida foi oficializada nesta quarta-feira, 21, pela Liga de Futebol Profissional do país (LFP), após uma solicitação formal apresentada pela prefeitura do departamento de Haute-Garonne. Inicialmente agendado para o sábado, 24, o confronto foi remanejado para o domingo, 25, às 13h15 (de Brasília).

A alteração no calendário ocorre em meio a uma das crises sociais mais severas registradas no país nos últimos anos, marcada por manifestações intensas contra a alta do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos.

Os episódios de tensão resultaram em confrontos com as forças de segurança, danos ao patrimônio comercial e milhares de prisões em todo o território francês. Em resposta à onda de violência urbana, as autoridades de Toulouse aplicaram um toque de recolher noturno em regiões estratégicas da cidade, com vigência prevista para encerrar justamente no domingo.

O impacto da instabilidade social sobre o ecossistema do futebol francês vai além do adiamento do duelo na casa do Toulouse. Na última segunda-feira (19), as diretorias do Olympique de Marseille e do Lille confirmaram que suas lojas oficiais foram vandalizadas e saqueadas durante os distúrbios.

Diante do cenário de incerteza, a LFP e a emissora detentora dos direitos de transmissão (Ligue 1+) alinharam a nova data da partida para assegurar o cumprimento das exigências de segurança pública e o deslocamento das delegações e torcedores.