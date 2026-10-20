A partida entre o Montpellier e o Red Star, válida pela 10ª rodada da Ligue 2, foi oficialmente adiada. O duelo, marcado inicialmente para este sábado, 24, às 14h, foi transferido para segunda-feira, dia 26, às 20h45 (horário local).

Por que a partida foi remarcada pela liga francesa?

De acordo com a Liga de Futebol Profissional (LFP), a modificação na tabela atende a uma solicitação expressa da prefeitura de Hérault. O órgão de segurança pública demandou a alteração em razão de novos protestos e mobilizações populares programados para diversas regiões da França ao longo do fim de semana.

A decisão de alterar a data do jogo ocorreu em comum acordo com a emissora beIN Sports, que detém os direitos oficiais de transmissão do torneio nacional.

Qual é o impacto no calendário do futebol francês?

O confronto entre as equipes é a primeira partida do futebol profissional francês adiada desde os episódios de manifestações e tensões públicas registrados nos dias anteriores no território francês. Os atos foram motivados por uma onda de mobilização social e protestos contra o custo de vida – aumento do preço dos combustíveis e perda de poder de compra -, reivindicando reajustes salariais e a defesa dos serviços públicos.

Com a transferência para o início da semana seguinte, os órgãos governamentais e a organização da competição buscam garantir o efetivo adequado de segurança no estádio e preservar a integridade dos torcedores e profissionais envolvidos.