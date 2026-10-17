O Lens conquistou uma importante vitória fora de casa neste sábado, 17, ao bater o Troyes por 3 a 1, no estádio De l’Aube, pela sétima rodada do Campeonato Francês 2026/27. Com maior controle da posse de bola e eficiência no ataque, os visitantes contaram com um gol contra e duas assistências de Florian Thauvin para garantir os três pontos e agravar a situação dos donos da casa na tabela de classificação.
Gol contra e vantagem antes do intervalo
O placar foi inaugurado logo aos 13 minutos do primeiro tempo de forma infeliz para o Troyes, quando Adrien Monfray marcou contra o próprio patrimônio, colocando o Lens em vantagem. A equipe mandante, armada no esquema 4-2-3-1 pelo técnico S. Dumont, conseguiu responder aos 26 minutos, com Timothee Nkada balançando as redes para deixar tudo igual.
No entanto, a igualdade durou pouco. Nos acréscimos da etapa inicial, aos 47 minutos da cronologia geral, Florian Thauvin serviu Odsonne Édouard, que recolocou o Lens na frente pouco antes da ida para os vestiários.
Eficiência visitante e defesas garantem o placar
No segundo tempo, o Lens, comandado por Yannick Cahuzac, manteve o controle das ações, encerrando a partida com 59% de posse de bola. Aos 55 minutos da cronologia, a equipe ampliou a vantagem: Thauvin deu a segunda assistência dele no jogo, desta vez para Ruben Aguilar marcar o terceiro gol dos visitantes.
Apesar de ter menos a bola, o Troyes tentou reagir e finalizou mais vezes ao gol durante a partida (cinco contra três do Lens). Contudo, a equipe esbarrou na atuação do goleiro R. Risser, que viu a equipe adversária exigir trabalho e realizou quatro defesas para assegurar o resultado positivo até o apito final.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o triunfo, o Lens chega a 10 pontos e passa a ocupar a sétima colocação no Campeonato Francês, somando a segunda vitória nos últimos cinco jogos. Já o Troyes permanece com quatro pontos, amargando a 17ª posição na tabela e acumulando quatro derrotas em seu balanço recente de cinco partidas.
O Lens volta a campo na próxima quarta-feira, 21, quando visita o Club Brugge pela Uefa Champions League 2026/27. O Troyes, por sua vez, buscará a recuperação no sábado, 24, fora de casa, contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês.