O Le Mans evitou a derrota em casa nos minutos finais ao empatar por 1 a 1 com o Monaco neste domingo, 8, no estádio Marie-Marvingt, pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Mamadou Coulibaly abriu o placar no primeiro tempo para os visitantes, mas Erwan Colas, que saiu do banco de reservas, garantiu a igualdade aos 45 minutos da etapa final.

O resultado reflete a má fase de ambos na competição, já que os dois times chegaram ao quinto jogo consecutivo sem vitória.

Volume ofensivo e desvantagem no placar

O confronto começou com o Monaco apostando na formação 4-2-3-1 sob o comando de Filipe Luís, enquanto o Le Mans, do técnico Videira, foi a campo no 3-1-4-2. Apesar de ter ligeira desvantagem na posse de bola (48%), o time da casa foi muito mais agressivo, terminando a partida com 19 finalizações contra apenas cinco do adversário.

No entanto, quem aproveitou a chance foi o Monaco. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Mamadou Coulibaly balançou as redes e colocou os visitantes em vantagem antes do intervalo.

Substituição decisiva e empate no fim

Na segunda etapa, o goleiro Hrádecký viu a pressão aumentar e precisou trabalhar para segurar a vantagem do Monaco, terminando o jogo com quatro defesas.

Buscando o empate, o Le Mans promoveu uma série de substituições. Aos 21 minutos, Erwan Colas entrou no lugar de Dame Gueye. A insistência ofensiva dos mandantes finalmente deu resultado no apagar das luzes. Aos 45 minutos, Colas marcou o gol que decretou o 1 a 1 definitivo.

A partida, marcada por 24 faltas no total, terminou sem nenhum cartão amarelo ou vermelho distribuído.

Jejum mantido e próximos jogos

Com o resultado, o Monaco chega a 16 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação. Já o Le Mans, que tinha sete pontos antes do jogo, vai a oito e fica no 15º lugar. Contando este confronto, o balanço recente de ambos no Campeonato Francês é negativo: o Le Mans soma dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos, enquanto o Monaco acumula três empates e duas derrotas no mesmo recorte.

O Monaco volta a campo no dia 21, quando recebe o Auxerre pelo Campeonato Francês. No dia 26, visita o Heart Of Midlothian pela Uefa Conference League. O Le Mans joga no dia 22 contra o Olympique M., fora de casa, e depois recebe o Lille no dia 28, ambos os duelos pelo torneio nacional.