O Paris FC venceu o Auxerre por 1 a 0 na tarde deste sábado, 7, no estádio I Abbé-Deschamps, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Com maior controle da posse de bola durante o confronto, os visitantes garantiram o triunfo com um gol de Lassine Sinayoko na etapa final, assegurando pontos importantes na parte de cima da tabela.

Susto e gol anulado pelo VAR

O Paris FC apostou no controle do jogo desde o apito inicial. A equipe visitante terminou a partida com 66% de posse de bola e 725 passes trocados, contra apenas 381 do Auxerre. Apesar do volume de jogo do adversário, o momento de maior impacto do primeiro tempo foi dos donos da casa.

Aos 39 minutos, o Auxerre chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol foi anulado, mantendo o placar zerado até o intervalo. A primeira etapa também foi marcada por advertências, com cartões amarelos para Cameron Archer e Sinaly Diomande, do Auxerre, e Pierre Lees Melou, do Paris FC.

Gol decisivo na etapa final

No segundo tempo, a superioridade na posse de bola do Paris FC se converteu em vantagem no placar. Aos 63 minutos, Pablo Pagis deu a assistência para Lassine Sinayoko marcar o único gol da partida. Em desvantagem, o técnico Still promoveu uma série de substituições no Auxerre para tentar buscar o empate.

A equipe mandante, que cometeu 24 faltas ao longo do duelo e recebeu quatro cartões amarelos no total, chegou a finalizar duas vezes no alvo, mas viu o goleiro Trapp fazer duas defesas para garantir o resultado.

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Com a vitória, o Paris FC chega a 20 pontos e ocupa a 2ª colocação do Campeonato Francês. Contando este jogo, são três vitórias nos últimos cinco jogos pela competição. O Auxerre, por sua vez, estaciona nos 10 pontos, na 14ª posição, com um retrospecto recente de três derrotas nas últimas cinco rodadas.

O Auxerre volta a campo dia 21, contra o Monaco. Já o Paris FC joga no dia 22, diante do Angers.