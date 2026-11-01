O Olympique de Marseille venceu o Toulouse por 2 a 0 na tarde deste domingo, 1º, no estádio Vélodrome, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Francês. A equipe mandante construiu o resultado logo na primeira etapa, garantindo sua quarta vitória nos últimos cinco jogos disputados pela competição nacional.

Eficiência e vantagem precoce

Postado em um esquema 4-1-4-1 pelo técnico Bruno Genesio, o Olympique de Marseille não precisou de muito tempo para alterar o placar. Logo no primeiro minuto de jogo, Amine Harit balançou as redes após receber assistência de Amine Gouiri.

Mesmo terminando a partida com menor posse de bola (44%), os donos da casa foram precisos nas investidas. Aos 25 minutos, os papéis se inverteram no ataque: Amine Gouiri foi quem marcou, aproveitando o passe de Igor Paixão para ampliar a vantagem.

Toulouse tenta, mas para no VAR

O Toulouse, comandado por Jens Berthel Askou em um 4-4-2, buscou reagir e terminou o confronto com superioridade nos números ofensivos. Os visitantes registraram 14 finalizações totais contra 13 do Olympique, acertando o alvo sete vezes, enquanto os mandantes acertaram três.

Aos 23 minutos da etapa final, o Toulouse chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado, mantendo o placar inalterado até o apito final.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Olympique de Marseille chega a 15 pontos e assume a 6ª colocação na tabela de classificação. Já o Toulouse permanece com 10 pontos, ocupando o 11º lugar.

O Olympique volta a campo nesta quinta, 5, para enfrentar o Bayer Leverkusen, fora de casa, pela Uefa Europa League. Pelo Campeonato Francês, o próximo compromisso será no domingo, 8, contra o Lens, também como visitante. O Toulouse, por sua vez, joga na sexta, 6, quando recebe o Strasbourg pela liga nacional.