O Lyon venceu o Angers por 2 a 0 neste domingo, 1º, no Parc OL, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Francês 2026/27. Com o controle das ações durante a maior parte dos 90 minutos, os donos da casa construíram o placar com gols de Ernest Nuamah e Corentin Tolisso, assegurando mais três pontos na competição de pontos corridos.

Domínio mandante e vantagem no placar

Atuando em casa e posicionado no esquema 4-3-3 pelo técnico Paulo Fonseca, o Lyon tomou a iniciativa da partida. A equipe terminou o jogo com 65% de posse de bola e 20 finalizações totais, contra apenas oito do adversário. Aos 15 minutos do primeiro tempo, a arbitragem paralisou o jogo para uma revisão do VAR em um lance de pênalti a favor do Lyon. O lance foi revisado e a decisão foi de que não houve pênalti, com o jogo seguindo normalmente.

A insistência ofensiva deu resultado aos 38 minutos. Corentin Tolisso serviu Ernest Nuamah, que balançou as redes e colocou o Lyon em vantagem antes do intervalo. O Angers, armado no 5-4-1 pelo técnico Gilli, encontrou dificuldades para criar chances claras, exigindo apenas duas defesas do goleiro Greif ao longo de todo o confronto, enquanto o goleiro visitante, Anthony Lopes, fez três defesas.

Controle na etapa final e gol decisivo

No segundo tempo, o panorama se manteve. O Lyon continuou trocando passes — foram 655 contra 344 dos visitantes — e administrando a vantagem. Os dois treinadores promoveram diversas substituições para renovar o fôlego das equipes. Pelo lado do Angers, nomes como Usman Simbakoli e Harouna Djibirin entraram aos 69 minutos, mas o time visitante não conseguiu furar o bloqueio adversário.

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Na reta final, aos 86 minutos, o Lyon definiu o placar. Keito Nakamura deu a assistência para Corentin Tolisso marcar o segundo gol dos mandantes, coroando a atuação do jogador que já havia dado o passe para o primeiro tento. Logo após o gol, aos 88 minutos, Tolisso foi substituído por Nicolás Tagliafico. No mesmo minuto, Jordan Lefort, do Angers, recebeu o único cartão amarelo de toda a partida.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Lyon chega a 17 pontos e ocupa a 3ª colocação no Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Angers permanece com oito pontos, na 15ª posição, acumulando um balanço recente de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos pelo torneio.

O Lyon volta a campo na próxima quinta-feira, 5, contra a Real Sociedad, pela Uefa Europa League 2026/27, e depois visita o Brest no domingo, 8, pelo Campeonato Francês. O Angers também joga no domingo, quando recebe o Nice, também pela liga nacional.