O Saint-Etienne abriu uma investigação interna após o acionamento de dezenas de artefatos pirotécnicos por integrantes do grupo Magic Fans nas arquibancadas do Stade Geoffroy-Guichard. O episódio ocorreu no sábado, dia 24, e paralisou o confronto temporariamente.
Como ocorreu a paralisação no Geoffroy-Guichard
O show pirotécnico começou logo após o gol marcado por Augustine Boakye aos 89 minutos, lance que selou o resultado positivo diante do Nantes. A manifestação marcou o aniversário de 35 anos da torcida organizada, mas obrigou o árbitro Gael Angoula a interromper a partida até a fumaça se dissipar.
Em decorrência da legislação que veta qualquer artefato pirotécnico em arenas esportivas francesas, o caso causou imediata preocupação nos bastidores da diretoria alviverde, que evitou publicar fotos ou menções ao show em seus canais oficiais.
Falhas de segurança e risco de portões fechados
A apuração conduzida pelo clube busca entender como o grande volume de material inflamável conseguiu passar pelas revistas e pelos protocolos de segurança nos portões de acesso do setor. A entrada clandestina expôs falhas operacionais na contenção do estádio.
O delegado da partida registrou detalhadamente o ocorrido na súmula. O caso será julgado pela comissão de disciplina da liga francesa, que poderá aplicar multas financeiras pesadas e até determinar a interdição da arquibancada com jogos de portões fechados.