O Strasbourg dominou o Auxerre e venceu por 5 a 1 na manhã deste domingo, 1º, no estádio La Meinau, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Francês. O resultado elástico encerrou uma sequência negativa dos donos da casa e igualou as duas equipes na pontuação da tabela de classificação.

Com a vitória, o Strasbourg chega a 10 pontos e assume a 12ª colocação do torneio, deixando para trás uma sequência de quatro derrotas consecutivas na competição. O Auxerre, que estaciona nos 10 pontos, cai para o 13º lugar. O Strasbourg volta a campo na próxima sexta-feira, 6, contra o Toulouse. Já o Auxerre joga no sábado, 7, quando recebe o Paris FC.

Domínio e vantagem no primeiro tempo

Apoiado em uma formação 4-3-3 sob o comando do técnico Hugo Oliveira, o Strasbourg tomou as rédeas da partida desde o início. Os números refletem o controle dos mandantes, que terminaram o jogo com 64% de posse de bola, 577 passes trocados e 19 finalizações totais, contra apenas seis do adversário.

A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 41 minutos da etapa inicial, quando Dario Essugo balançou as redes após assistência de Joaquín Martínez Gauna. O primeiro tempo registrou cartões amarelos para Lamine Sy, do Auxerre, e Hugo Filipe Carvalho de Oliveira, do Strasbourg.

Goleada construída na etapa final

Na volta do intervalo, o Strasbourg ampliou rapidamente. Aos 55 minutos, Martial Godo marcou o segundo gol, contando com passe de Gessime Yassine. A situação do Auxerre, comandado pelo técnico Still, complicou-se ainda mais aos 62 minutos, quando Conrad Harder converteu uma cobrança de pênalti, fazendo 3 a 0.

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Os visitantes conseguiram descontar aos 68 minutos, com Cameron Archer, que recebeu assistência de Romain Faivre.

Expulsão e brilho de Yassine

A tentativa de reação do Auxerre foi freada pela indisciplina. A equipe visitante, que recebeu cinco cartões amarelos ao longo do jogo, ficou com um homem a menos aos 74 minutos, quando Lamfia Dioubaté recebeu cartão vermelho direto.

Com a superioridade numérica, o Strasbourg transformou a vitória em goleada. Gessime Yassine marcou aos 77 minutos, com assistência de Sebastian Nanasi, e voltou a balançar as redes aos 85 minutos, desta vez servido por Joaquín Martínez Gauna, que anotou sua segunda assistência no confronto.

Exigidos em proporções diferentes pelas finalizações no alvo, os goleiros Jörgensen e Nardi terminaram a partida com uma defesa cada.