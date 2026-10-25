Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Francês 2026/27, Auxerre e Le Mans ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste domingo (25), no estádio Abbé-Deschamps. Os donos da casa controlaram as ações e a posse de bola, mas viram os visitantes saírem na frente logo no início da etapa final. A reação rápida garantiu um ponto para cada lado na tabela de classificação.

Controle mandante e cartões

O Auxerre, comandado pelo técnico Still em um esquema 3-4-2-1, ditou o ritmo da partida desde o apito inicial. A equipe terminou o jogo com 60% de posse de bola, 12 finalizações totais contra 11 do adversário, e sete escanteios a favor, contra apenas um do Le Mans. Apesar do volume ofensivo, o primeiro tempo não teve gols e foi marcado pelas advertências. O Le Mans, armado por Videira no 3-5-2, recebeu dois cartões amarelos com Alexandre Lauray e Lucas Buades. Pelo lado do Auxerre, William Still também foi advertido antes do intervalo.

Gols na volta do vestiário

A rede balançou apenas na segunda etapa, e de forma relâmpago. Logo aos três minutos, Lucas Bretelle deu a assistência para Lucas Buades marcar para o Le Mans. O lance chegou a ser revisado, mas o VAR confirmou o gol dos visitantes. A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos 11 minutos, Cameron Archer encontrou o caminho do gol e decretou o empate para o Auxerre.

Após a igualdade, o jogo seguiu disputado. O Auxerre ainda teve Kevin Danois punido com cartão amarelo aos 24 minutos. Na reta final, os treinadores promoveram diversas substituições buscando fôlego novo, mas o placar de 1 a 1 permaneceu inalterado até o apito final.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Auxerre chega a 10 pontos e ocupa a 12ª colocação no Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Le Mans vai a sete pontos, na 15ª posição, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas em seu recorte recente no torneio.

O Le Mans volta a campo no próximo sábado, 31, quando visita o Troyes. No dia seguinte, domingo, 1, o Auxerre joga fora de casa contra o Strasbourg. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Francês.