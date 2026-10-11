O Rennes fez valer o mando de campo neste domingo, 11, e derrotou o Auxerre por 4 a 1, no Roazhon Park, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Em uma partida de amplo controle ofensivo dos donos da casa, que registraram 58% de posse de bola e 21 finalizações, o placar foi consolidado na reta final com dois gols do reserva Boulaye Dia.

O resultado eleva o time mandante aos 13 pontos, ocupando a terceira colocação na tabela, enquanto os visitantes estacionam na parte inferior da classificação.

Controle mandante e passe de goleiro

Atuando no esquema 4-3-3, o Rennes tomou a iniciativa e abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com gol de Esteban Lepaul após assistência de Charlie Cresswell. No entanto, o Auxerre encontrou o empate em um lance raro: o goleiro Mamadou Diop deu a assistência para Cameron Archer balançar as redes aos 25 minutos.

Apesar do gol sofrido, o Rennes manteve o volume de jogo, exigindo bastante do próprio Diop, que terminou a partida com sete defesas realizadas para o time visitante.

Pressão recompensada e brilho do banco

Na volta do intervalo, a superioridade do Rennes voltou a se refletir no placar. Aos 53 minutos, Adrien Thomasson marcou o segundo gol dos donos da casa, com passe de Bryan Reynolds. O jogo seguiu com o Rennes ditando o ritmo, o que se refletiu nos 12 escanteios a favor contra apenas cinco do adversário e nas 11 finalizações no alvo durante os 90 minutos.

Aos 77 minutos, as substituições definiram o rumo final da partida. Boulaye Dia e Ludovic Blas entraram nos lugares de Esteban Lepaul e Issa Soumaré, respectivamente. A dupla funcionou nos acréscimos: aos 92 minutos, Blas deu a assistência para Dia marcar o terceiro. Aos 94, Boulaye Dia apareceu novamente para anotar o quarto gol e fechar a goleada.

Curiosamente, apesar do domínio com a bola, o Rennes foi o único time advertido pela arbitragem, recebendo quatro cartões amarelos no segundo tempo, enquanto o Auxerre passou ileso.

Como fica e próximos jogos

Com a vitória, o Rennes chega a 13 pontos e ocupa o 3º lugar no Campeonato Francês, somando um balanço de três vitórias em seus últimos cinco compromissos. Já o Auxerre amarga sua terceira derrota nos últimos cinco jogos e fica na 15ª posição, com seis pontos.

Publicidade Continua após a publicidade

O Rennes volta a campo na quinta-feira, 15, quando recebe o OFI pela Uefa Europa League. Pelo Campeonato Francês, o próximo desafio será contra o Paris FC, no domingo, 18. O Auxerre, por sua vez, tentará a recuperação no mesmo, contra o Le Havre.