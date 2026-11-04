O Rennes recebeu o Olympiacos nesta quarta-feira, 4, no Roazhon Park, e as equipes ficaram no empate por 0 a 0, em partida válida pela quarta rodada da Europa League. Com o resultado, ambos os times mantêm a invencibilidade na competição continental. O time grego, que vinha de três vitórias seguidas, chega aos 10 pontos, enquanto os franceses somam agora seis pontos na tabela de classificação.

Controle visitante e defesas exigidas

O confronto foi marcado por uma maior posse de bola do Olympiacos, comandado pelo técnico Imanol Alguacil em um esquema 4-2-3-1. Os visitantes terminaram a partida com 58% de controle e trocaram 593 passes, contra 424 do Rennes, que se defendeu em uma formação 5-3-2 sob as ordens de Franck Haise. Apesar do volume grego, que resultou em 12 finalizações totais contra nove dos donos da casa, o placar não foi alterado. Os goleiros foram exigidos para manter o zero no marcador: Ortega, do Olympiacos, realizou quatro defesas nas quatro finalizações certas do Rennes, enquanto Samba, do time francês, fez três intervenções nas três finalizações no alvo dos visitantes.

Mudanças no segundo tempo e cartões no fim

Sem alterações no placar, os treinadores buscaram alternativas no banco de reservas. O Olympiacos promoveu a entrada de Marcus Pedersen logo no intervalo, além de acionar nomes como Roman Yaremchuk, Gelson Martins, Chiquinho e Nayair Tiknizyan ao longo da etapa final. Pelo lado do Rennes, Valentin Rongier, Ludovic Blas, Eliezer Mayenda e Djaoui Cissé entraram para tentar mudar o panorama. O jogo seguiu sem gols e registrou apenas dois cartões amarelos, ambos para o lado francês nos minutos finais: Valentin Rongier foi advertido aos 88 minutos, e o técnico Franck Haise recebeu o cartão aos 93 minutos.

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Como fica e próximos jogos

Com o empate, o Olympiacos, que era o quinto colocado antes da rodada, passa a somar 10 pontos em quatro jogos, com um balanço de três vitórias e um empate na Europa League. Já o Rennes, que iniciou a rodada na 13ª posição, chega a seis pontos, acumulando uma vitória e três empates no torneio. O Rennes volta a campo no próximo domingo, 8, para enfrentar o Lille, pelo Campeonato Francês. O Olympiacos terá seu próximo compromisso na quinta-feira, 26, quando recebe o Milan, novamente pela UEFA Europa League.