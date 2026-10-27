O confronto entre Stade Rennais e Olympiacos, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa, foi remarcado para a quarta-feira, 4 de novembro de 2026, com início às 16h30 no horário local. Tradicionalmente disputado às quintas-feiras, o duelo precisou ter seu calendário alterado após determinação das autoridades de segurança e da organização do torneio.

Mobilização policial e risco de protestos

A alteração da partida atende a uma exigência dos órgãos públicos devido à convocação de uma greve geral na França no dia 5 de novembro, data original do jogo. A prefeitura de Ille-et-Vilaine informou que todo o contingente policial estará empenhado no monitoramento dos protestos em Rennes, inviabilizando o envio de efetivo suficiente para garantir a ordem e a segurança nos arredores do estádio.

Posicionamento conjunto da Uefa e dos clubes

Em comunicado oficial, a Uefa detalhou que foi notificada pelas autoridades francesas sobre a impossibilidade de assegurar as medidas necessárias de segurança exigidas para uma partida internacional no dia original. Diante do cenário, a entidade máxima do futebol europeu consultou as diretorias do Rennes e do Olympiacos para alinhar a antecipação para a tarde de quarta-feira, viabilizando a realização do evento esportivo sem prejuízos à ordem pública local.