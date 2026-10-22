O Olympiacos venceu o Sparta Praga por 1 a 0 nesta quinta-feira, 22, no Karaiskakis Stadium, em Piraeus, em partida válida pela terceira rodada da Liga Europa de 2026/27. O confronto foi marcado pelo alto volume ofensivo dos donos da casa, que precisaram contar com as alterações do técnico Imanol Alguacil no segundo tempo para furar o bloqueio adversário.

Domínio em números e pouca pontaria

A equipe grega, postada em um 4-2-3-1, controlou as ações da partida. Os números refletem a superioridade territorial do Olympiacos, que terminou o jogo com 60% de posse de bola, 14 escanteios a favor e 23 finalizações no total. No entanto, a equipe teve dificuldades para acertar o alvo, mandando apenas três chutes na direção do gol defendido por Jakub Surovčík, que registrou duas defesas na partida.

Do outro lado, o Sparta Praga, armado no 4-3-3 pelo técnico Brian Priske, apostou em uma postura que rendeu 13 faltas cometidas e quatro cartões amarelos ao longo do jogo. Os visitantes chegaram a finalizar 14 vezes, mas nenhuma delas foi no gol, o que fez com que o goleiro Stefan Ortega terminasse os 90 minutos sem precisar realizar nenhuma defesa.

Sem conseguir converter o volume em gols, o Olympiacos passou a mexer na equipe na etapa final. Aos 17 minutos, Armando González entrou na vaga de Roman Yaremchuk. Pouco depois, aos 29, foi a vez de Marcus Pedersen substituir Manolis Saliakas. As trocas surtiram efeito direto no placar: Pedersen deu a assistência para González balançar as redes e decretar a vitória.

Com o resultado, o Olympiacos é um dos cinco times da Liga Europa ainda com 100% de aproveitamento após três rodadas. O Sparta Praga sofreu a sua primeira derrota na competição e parou em quatro pontos.

As duas equipes voltam a campo pela Liga Europa na quinta-feira, 05 de novembro. O Olympiacos viaja para enfrentar o Rennes, enquanto o Sparta Praga joga em casa contra o Bournemouth.