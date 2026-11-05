O Bournemouth manteve seu aproveitamento perfeito na Liga Europa. Nesta quinta-feira, 05, jogando no estádio Letná, em Praga, a equipe inglesa superou um susto inicial, aproveitou a vantagem numérica e venceu o Sparta Praga de virada por 3 a 1, com gols dos brasileiros Evanilson e Rayan.

O resultado consolida o momento impecável dos ingleses na competição, com quatro vitórias em quatro rodadas, enquanto os donos da casa amargam a segunda derrota em quatro partidas no torneio.

O primeiro tempo foi marcado por reviravoltas. O Bournemouth teve a grande chance de abrir o placar aos 30 minutos, mas Lewis Cook desperdiçou uma cobrança de pênalti. A resposta do Sparta Praga veio de forma inusitada: o goleiro titular Jakub Surovčík deu a assistência para Ebrima Singhateh balançar as redes e colocar os mandantes em vantagem.

No entanto, o cenário favorável ruiu rapidamente. Apenas dois minutos depois do gol, Tobias Kvalvagnes Guddal recebeu cartão vermelho direto, deixando a equipe tcheca com um jogador a menos para o restante do confronto.

Reservas decidem a virada

Com 59% de posse de bola e 20 finalizações na partida, o Bournemouth usou o banco de reservas para construir a vitória na etapa final. Tyler Adams, que entrou no intervalo, empatou o jogo aos 12 minutos. A pressão inglesa fez o Sparta Praga recuar e viu seu goleiro trabalhar, com seis defesas ao longo do duelo.

A resistência, porém, caiu na reta final. Aos 36 minutos, Evanilson, acionado durante o segundo tempo, marcou o gol da virada após assistência de Ryan Christie. Rayan, outro jogador vindo do banco, fechou o placar com passe de Evanilson.

O Bournemouth volta a campo no próximo domingo, 08, contra o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês. O Sparta Praga terá seu próximo compromisso pela Liga Europa na quinta-feira, 26, quando recebe o AZ Alkmaar.