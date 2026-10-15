Evanilson foi decisivo na primeira noite europeia do Bournemouth diante de sua torcida. Nesta quinta-feira, 15, o atacante brasileiro marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, da Áustria, pela Liga Europa.
O resultado marcou a estreia do clube inglês em casa em uma competição continental e manteve a equipe com 100% de aproveitamento no torneio, após vencer a Real Sociedad fora de casa na rodada de abertura. O camisa 9, que acumula uma passagem pelo Fluminense, também chegou ao segundo jogo consecutivo balançando as redes, depois de marcar contra o Chelsea, no último fim de semana.
A partida teve um significado especial para o Bournemouth, que há pouco mais de uma década disputava a terceira divisão inglesa e agora vive sua primeira experiência em competições europeias.
Diante da torcida no Vitality Stadium, a equipe não encontrou dificuldades em controlar o jogo, mas só abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Evanilson apareceu no começo da área e, de cabeça, encobriu o goleiro adversário. Na etapa final, Rayan ampliou, e Álvaro Rodríguez fechou o placar nos acréscimos, em cobrança de pênalti.
“De fato, foi uma noite histórica. Na última temporada, batalhamos muito para conquistar o nosso espaço aqui, então hoje era mostrar que esse esforço valeu a pena. A vitória fora de casa na primeira rodada deu mais ânimo, claro, mas a festa da nossa torcida hoje foi essencial para o resultado. Vamos continuar nos dedicando para alcançar os objetivos do clube: mudar de patamar na Liga e seguir em frente na Europa”, comemorou Evanilson.
O Bournemouth volta a campo neste domingo, 18, novamente no Vitality Stadium, para enfrentar o Sunderland pela Premier League. Na sequência, a equipe terá mais um compromisso pela Liga Europa, diante do Milan, na próxima quinta-feira, 22.