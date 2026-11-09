A seleção da Espanha não contará com os atacantes Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal para o confronto diante da Tchéquia, agendado para a próxima quinta-feira, 12, válido pela Nations League. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou os desfalques da dupla nesta segunda-feira, 9.
Yamal apresentou dores no joelho direito após a partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid e permanecerá na Catalunha sob os cuidados do departamento médico do clube. O jovem de 19 anos passará por reavaliação nos próximos dias para determinar a viabilidade de seu retorno no compromisso seguinte do calendário internacional.
Oyarzabal, por sua vez, permaneceu em San Sebastián para tratamento de um quadro gripal. A expectativa da comissão técnica é ter ambos os atletas à disposição para a partida contra a Inglaterra, no domingo, 15.
Para recompor o setor ofensivo, que também não conta com o lesionado Ander Barrenetxea, o técnico Luis de la Fuente anunciou a convocação do atacante Jorge de Frutos.
A Espanha lidera sua chave na Nations com 12 pontos conquistados, restando duas rodadas para o encerramento da fase de grupos da competição continental.