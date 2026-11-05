O Anderlecht venceu o RB Salzburg por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, 5, no Lotto Park, em Bruxelas, em partida válida pela quarta rodada da fase de pontos corridos da Liga Europa.

Mesmo com menor posse de bola durante o confronto, os donos da casa foram mais eficientes nas finalizações, construindo o resultado com um gol no primeiro tempo e outro nos minutos finais, além de contarem com a anulação de um gol adversário pelo VAR.

Vantagem belga e gol anulado pelo VAR

A equipe comandada pelo técnico Vítor Bruno abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Ludwig Augustinsson balançou as redes.

O RB Salzburg, sob o comando de Röhl, terminou a partida com 55% de posse de bola e trocou mais passes (503 contra 407), mas teve dificuldades para transformar o volume em chances reais, exigindo apenas três defesas do goleiro Coosemans ao longo de todo o jogo.

No segundo tempo, os visitantes chegaram a marcar aos 29 minutos. No entanto, após revisão do VAR, o gol do RB Salzburg foi anulado, mantendo a vantagem mínima para o Anderlecht no placar.

Substituições garantem a vitória

Na reta final, as alterações feitas pelo Anderlecht surtiram efeito direto no resultado. Aos 45 minutos do segundo tempo, Oliver Antman, que havia entrado na vaga de Jayden Onia-Seke, deu a assistência para Marten Winkler.

O atacante, substituto de Danylo Sikan, marcou o segundo gol e sacramentou a vitória. Do outro lado, o goleiro Zawieschitzky ainda terminou a partida com cinco defesas, mas não evitou o revés austríaco. O jogo registrou sete cartões amarelos no total, sendo quatro para o Anderlecht e três para o RB Salzburg.

Sequência e próximos compromissos

Contando este jogo, o Anderlecht chega a três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela Europa League. Já o RB Salzburg passa a somar duas vitórias, um empate e duas derrotas em seu recorte recente de cinco partidas na competição.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio na quinta-feira, dia 26 de novembro. O Anderlecht visita o OFI, enquanto o RB Salzburg recebe o Ararat-Armenia.