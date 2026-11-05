A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a LaLiga e a Liga F prestarão homenagem a Jesús de Miguel, jogador do Tenerife que morreu recentemente, durante a próxima rodada de partidas, que será disputada entre os dias 6 e 9 de novembro.

As três instituições, juntamente com os clubes e jogadores, chegaram a um acordo sobre uma série de iniciativas para que todo o futebol espanhol possa homenagear sua memória de forma unificada em todos os estádios, sob a mensagem “Siempre En Nuestro Recuerdo” (“Sempre em Nossa Memória”, em português).

Uma homenagem em todos os estádios

Os jogadores titulares das duas equipes entrarão juntos em campo, vestindo uma camisa especial com o número 9 e a mensagem “Siempre En Nuestro Recuerdo”. Ao lado da equipe de arbitragem, formarão um semicírculo, com os braços entrelaçados, próximo ao local do campo onde ocorreu o incidente na última segunda-feira, 2. Os capitães, que serão os últimos a entrar em campo, depositarão uma coroa de flores em sua memória.

Na sequência, será respeitado um minuto de silêncio, durante o qual os telões e sistemas de exibição dos estádios mostrarão uma imagem de Jesús de Miguel. Ao final, jogadores e torcedores prestarão uma homenagem com aplausos.

A homenagem continuará após o início das partidas. Na primeira paralisação do jogo a partir dos nove minutos, em referência ao número de sua camisa, o árbitro interromperá a partida e os telões do estádio exibirão um vídeo em homenagem ao jogador. Após aplausos dos atletas em suas posições, a partida será retomada.

O minuto de silêncio também será realizado em todas as competições nacionais organizadas pela RFEF e pela Liga F durante essas datas, garantindo que a homenagem alcance todos os níveis do futebol espanhol.

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Além disso, no sábado, 7 de novembro, às 18h (horário das Ilhas Canárias) e às 19h (horário da Espanha continental), o Tenerife realizará uma cerimônia oficial em memória do jogador no Estádio Heliodoro Rodríguez López, aberta a todos os torcedores. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal LaLiga Hypermotion, pelo canal oficial da LaLiga no YouTube e também pelos canais da RFEF.

A iniciativa, compartilhada com os clubes e jogadores das categorias masculina e feminina, tem como objetivo expressar o reconhecimento e a homenagem de todo o esporte em cada estádio, como a forma mais adequada de honrar a memória do jogador.

Reconhecendo e respeitando as diferentes sensibilidades manifestadas neste momento de luto, a intenção é que toda a família do futebol profissional se lembre do jogador com o respeito, a dignidade e o reconhecimento que ele merece.

A RFEF, a LaLiga e a Liga F reiteram suas mais profundas condolências à família e aos entes queridos de Jesús de Miguel, aos seus companheiros de equipe e a toda a comunidade do CD Tenerife, manifestando sua solidariedade neste momento difícil.

Adiamento de partidas da LALIGA HYPERMOTION e da Liga F Moeve

Separadamente, três partidas da LaLiga Hypermotion foram adiadas: Castellón x Eibar, Granada x Tenerife e Andorra x Mallorca.

A Liga F Moeve também adiará a partida entre Costa Adeje Tenerife e Deportivo Alavés. As novas datas serão anunciadas oportunamente