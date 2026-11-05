A Atalanta recebeu o Kairat Almaty na New Balance Arena, em Bergamo, na tarde desta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de pontos corridos da Conference League.

Apesar de controlar as ações e o volume de jogo durante o confronto, a equipe italiana saiu atrás no placar e precisou de um gol na reta final para garantir o empate por 1 a 1.

Domínio italiano e gol visitante

O cenário da partida foi ditado pela posse de bola, com a Atalanta registrando 70% de controle e somando 15 finalizações totais contra oito do adversário.

A postura ofensiva dos donos da casa, que atuaram no esquema 4-2-3-1, fez o Kairat Almaty ver seu goleiro trabalhar: Temirlan Anarbekov terminou o jogo com seis defesas.

Do outro lado, a equipe visitante, postada em um 5-3-2, conseguiu ser eficiente. Aos 53 minutos, Gual balançou as redes após receber assistência de Edmilson, colocando o Kairat em vantagem.

Empate no fim e situação na tabela

Em busca da reação, a Atalanta promoveu substituições, incluindo a entrada de Krstovic aos 67 minutos, na vaga de Scamacca. A alteração surtiu efeito aos 82 minutos, quando Krstovic marcou o gol de empate, contando com assistência de Obric.

Com o resultado, o Kairat Almaty, que iniciou a rodada na 31ª colocação com um ponto, passa a somar dois pontos em três jogos disputados, mantendo um balanço de dois empates e uma derrota na atual edição do torneio.

Já a Atalanta, contabilizando este confronto, registra duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pela Conference League.

As equipes agora focam em seus próximos desafios. A Atalanta volta a campo no domingo, 8, contra o Monza, pelo Campeonato Italiano. O Kairat Almaty joga na quinta-feira, 26, diante do Mjallby AIF, novamente pela Conference League.