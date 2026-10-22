O Ajax venceu a Atalanta por 2 a 0 nesta quinta-feira, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, em partida válida pela segunda rodada da Conference League de 2026/27.
Após controlar as ações e a posse de bola durante a maior parte do confronto, a equipe holandesa encontrou o caminho da vitória apenas nos minutos finais, graças ao impacto direto de jogadores que vieram do banco de reservas.
Controle da posse e falta de pontaria visitante
Atuando em casa e postado em um esquema 4-2-3-1, o Ajax ditou o ritmo do jogo desde o início. Os números refletem a postura da equipe, que terminou a partida com 62% de posse de bola e trocou 653 passes, contra apenas 402 dos italianos.
Ofensivamente, os mandantes finalizaram 20 vezes, acertando o alvo em seis oportunidades. Do outro lado, a Atalanta, que também entrou em campo no 4-2-3-1, até tentou responder e registrou 15 finalizações, mas pecou na precisão: nenhuma delas foi na direção do gol defendido por Marc-André Ter Stegen.
O zero no placar persistiu até a reta final da partida, quando as alterações feitas pelo Ajax surtiram efeito definitivo. Aos 42 minutos, Tolu Arokodare, que havia entrado na vaga de Marcos Leonardo, abriu o placar após receber assistência de Youri Baas. Pouco depois, foi a vez de Abdellah Ouazane balançar as redes. O jogador, que substituiu Klaassen, marcou o segundo gol holandês com passe do próprio Arokodare, selando o resultado.
As duas equipes empataram com três pontos após duas rodadas da Conference League. O Ajax volta a campo pelo Campeonato Holandês neste domingo, 25, contra o Sparta Rotterdam. No mesmo dia, a Atalanta recebe o Frosinone pelo Campeonato Italiano.