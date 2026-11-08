A Atalanta venceu o Monza por 1 a 0 na manhã deste domingo, 8, no estádio Brianteo, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O único gol do confronto foi marcado por Nikola Krstović, logo no início do segundo tempo. Apesar de finalizar mais vezes ao longo do jogo, o time da casa parou na atuação do goleiro Carnesecchi e amargou mais um revés na competição.

Gol rápido na volta do intervalo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio na posse de bola, que terminou com ligeira vantagem da Atalanta (51% a 49%), e por um placar inalterado. A única movimentação na etapa inicial registrada pela arbitragem foi o cartão amarelo para Eddy Kouadio, do Monza, aos 14 minutos.

O cenário mudou logo após o intervalo. Aos 49 minutos, Nikola Krstović balançou as redes e colocou a Atalanta em vantagem. O gol obrigou o Monza, comandado pelo técnico Ivan Juric, a buscar alternativas no banco de reservas, promovendo cinco substituições ao longo do segundo tempo na tentativa de reverter o placar.

Pressão do Monza e expulsão no fim

Em desvantagem, os donos da casa intensificaram as ações ofensivas. O Monza terminou a partida com 22 finalizações no total, sendo sete na direção do gol. No entanto, a equipe visitante viu o goleiro trabalhar: Carnesecchi realizou sete defesas, garantindo que a Atalanta não sofresse gols. Do outro lado, Törnqvist fez seis intervenções nas 13 finalizações totais dos visitantes.

Os minutos finais foram de advertências e cartão vermelho. Aos 92 minutos, Charles De Ketelaere, da Atalanta, e Andrea Carboni, do Monza, receberam cartões amarelos. Na sequência, aos 93, foi a vez de Ivan Juric e Andrea Colpani, ambos do time da casa, serem advertidos. Aos 94 minutos, o técnico Ivan Juric recebeu cartão vermelho direto e foi expulso.

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Com o resultado, a Atalanta chega a 14 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela. Já o Monza, que estaciona nos sete pontos, amarga a 18ª posição. Contando este jogo, o Monza acumula quatro derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato, enquanto a Atalanta soma uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte.

O Monza volta a campo no dia 23, contra a Fiorentina, novamente pelo Campeonato Italiano. A Atalanta joga no dia 22, quando recebe a Inter de Milão, também pela competição nacional.