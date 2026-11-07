O Bologna aproveitou a vantagem numérica construída logo nos primeiros minutos para impor seu ritmo, vencer o Parma por 2 a 1 no estádio Ennio Tardini e manter a ascensão no Campeonato Italiano. A partida, válida pela 11ª rodada, foi marcada por um domínio absoluto dos visitantes nas estatísticas e por intervenções decisivas do VAR, que ditaram o ritmo dos acontecimentos em campo.

Expulsão precoce e bombardeio visitante

O cenário do confronto foi definido logo aos nove minutos do primeiro tempo. Após revisão do VAR, o árbitro aplicou cartão vermelho direto para Abdoulaye Niakhate Ndiaye, deixando o Parma com dez jogadores em campo. A partir daí, o time comandado por Raffaele Palladino tomou conta da posse de bola, que terminou em 68%, e encurralou os donos da casa.

O Bologna registrou impressionantes 33 finalizações e 15 escanteios ao longo do jogo, obrigando o goleiro Daffara a trabalhar intensamente. O arqueiro do Parma viu sua defesa ser bombardeada e terminou a partida com oito defesas realizadas.

Gols na etapa final e pênaltis revisados

Apesar da forte pressão, o placar só foi inaugurado no segundo tempo. Aos oito minutos, Arthur Theate marcou para o Bologna, contando com assistência de Nicolo Cambiaghi. Logo na sequência, o VAR revisou um possível pênalti para os visitantes, mas a marcação não foi confirmada e o jogo seguiu. Contudo, aos 23 minutos, uma nova checagem de vídeo confirmou uma penalidade a favor do Bologna. Riccardo Orsolini, que havia entrado no intervalo na vaga de Nadir Zortea, foi para a cobrança aos 27 minutos e ampliou a vantagem.

Na reta final, o Parma conseguiu descontar. Aos 32 minutos, o VAR entrou em ação novamente, desta vez para confirmar um pênalti para os donos da casa. Vincent Sierro bateu aos 36 minutos e converteu, fechando o placar em 2 a 1, já que a equipe mandante, com apenas duas finalizações no gol em toda a partida, não teve forças para buscar o empate nos minutos derradeiros.

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Com o resultado, o Bologna chega a 17 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela, embalado por um retrospecto de quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Parma, comandado pelo técnico Gilardino, permanece com oito pontos no 16º lugar.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano daqui a dois finais de semana: o Parma recebe a Roma no sábado, 21, enquanto o Bologna joga em casa contra a Udinese no domingo, 22.