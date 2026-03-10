O Bologna recebe a Roma nesta quinta-feira, 12, às 14h45 (de Brasília), no estádio Renato Dall’Ara. O confronto 100% italiano é válido pelas oitavas de final da UEFA Europa League e promete ser um duelo equilibrado entre duas equipes com objetivos claros na temporada.

Momento no Campeonato Italiano

No cenário doméstico, as equipes vivem momentos distintos na luta por vagas em competições europeias. A Roma, atualmente na 5ª posição da Serie A com 51 pontos, briga diretamente por um lugar na próxima Liga dos Campeões. Já o Bologna, em oitavo lugar, busca se aproximar do pelotão de cima para garantir ao menos uma vaga na Conference League. Com a equipe da capital focada na acirrada disputa no topo da tabela, o Bologna pode priorizar a campanha continental como seu principal caminho para a glória na temporada.

Onde assistir a Bologna x Roma

Para os fãs do esporte no Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (streaming) e pela Band (TV aberta).