A Roma confirmou o favoritismo e venceu a Udinese por 5 a 2 na tarde deste sábado, 31, no estádio Bluenergy, em Udine, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Construindo uma larga vantagem logo na etapa inicial, os visitantes garantiram mais três pontos e mantiveram a invencibilidade na competição.

O resultado evidencia o momento oposto das equipes: enquanto a Roma segue na caça à liderança, a Udinese amarga a penúltima colocação na tabela.

Primeiro tempo avassalador

A equipe comandada pelo técnico Gasperini, atuando no esquema 3-4-2-1, não tomou conhecimento dos donos da casa nos primeiros 45 minutos. O placar foi aberto logo aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Bryan Cristante marcou após assistência de Wesley.

A pressão continuou e, em um intervalo de apenas seis minutos, a Roma transformou a vitória em goleada. Aos 31 minutos, Rodrigo Mora ampliou com passe de Cristante. Aos 33, foi a vez de Donyell Malen balançar as redes, servido por Matias Soule.

Sem diminuir o ritmo, Evan Ndicka marcou o quarto gol aos 37 minutos, novamente com assistência de Soule, levando os visitantes com uma vantagem confortável para o vestiário.

Tentativa de reação e números do jogo

Na volta para o segundo tempo, a Udinese tentou uma resposta rápida. Aos 5 minutos da etapa final, Nicolo Zaniolo descontou para os mandantes. O técnico Runjaic promoveu diversas substituições para tentar dar fôlego à equipe, e a estratégia rendeu mais um gol aos 33 minutos do segundo tempo, marcado por Matteo Palma após passe de Hassane Kamara.

Apesar do susto, a Roma controlou a posse de bola (54% no total da partida) e trocou mais passes (529 contra 437). O goleiro romanista Gollini terminou o jogo com cinco defesas, enquanto Okoye, da Udinese, fez quatro intervenções.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, Daniele Ghilardi recebeu de Santiago Thomas Castro e fechou o placar em 5 a 2 para a Roma.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Roma chega a 24 pontos e ocupa a 3ª colocação no Campeonato Italiano, ostentando um retrospecto de sete vitórias e três empates. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já a Udinese estaciona nos cinco pontos e amarga o 19º lugar. A fase da equipe de Udine é delicada: são quatro derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas da competição.

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O próximo desafio da Roma será pela Uefa Champions League, na terça-feira, 3, contra o Manchester United, fora de casa. Pelo Campeonato Italiano, o time volta a campo no próximo sábado, 7, quando recebe o Sassuolo. A Udinese, por sua vez, buscará a reabilitação na sexta, 6, visitando o Venezia, também pelo torneio nacional.