Em duelo direto na parte de baixo da tabela, Parma e Udinese empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira, 28 no estádio Ennio Tardini, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano 2026/27.
O confronto foi marcado pelo volume ofensivo dos visitantes e por uma cobrança de pênalti desperdiçada pelos donos da casa na etapa final, resultado que mantém as duas equipes com a mesma pontuação na classificação.
Domínio visitante e pênalti perdido
Mesmo atuando fora de casa, a Udinese controlou as ações da partida. A equipe comandada pelo técnico Kosta Runjaic terminou o jogo com 58% de posse de bola e arriscou 20 finalizações, sendo cinco na direção do gol, contra apenas oito chutes totais do Parma (dois no alvo). Apesar do maior volume ofensivo dos visitantes, a grande oportunidade de tirar o zero do placar caiu nos pés do time mandante. Aos 24 minutos do segundo tempo, Adrián Bernabé teve a chance em cobrança de pênalti, mas acabou desperdiçando a oportunidade para a equipe do técnico Alberto Gilardino.
O empate não alivia a situação de nenhum dos lados no Campeonato Italiano. A Udinese chega aos cinco pontos e ocupa a 17ª colocação. O Parma, que também soma cinco pontos, fica logo atrás, no 18º lugar.
Pela sequência do Campeonato Italiano, a Udinese volta a campo no próximo sábado, 31, quando recebe a Roma. Já o Parma terá seu próximo compromisso na segunda-feira, 02, fora de casa, diante da Atalanta.