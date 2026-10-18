O Lecce superou a posse de bola da Udinese com eficiência ofensiva para vencer por 3 a 0 neste domingo, 18, no estádio Bluenergy, em Udine. Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Italiano 2026/27, os visitantes construíram o placar ainda no primeiro tempo, garantindo três pontos importantes na competição.
Mesmo jogando fora de casa e terminando a partida com apenas 33% de posse de bola, o Lecce foi muito mais perigoso. A equipe comandada por Eusebio Di Francesco abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Kialonda Gaspar marcou após assistência de Antonino Gallo.
Aos 33 minutos, Konan N’Dri ampliou a vantagem, aproveitando o passe de Tiago Gabriel. A Udinese, que teve 67% de posse, finalizou 14 vezes no jogo, mas acertou o alvo em apenas duas oportunidades, contra 11 chutes certos do Lecce.
Tentativa de reação e gols não validados
Na tentativa de mudar o panorama, o técnico Kosta Runjaic fez três substituições na Udinese logo no intervalo, sacando Hassane Kamara, David Alaba e Oier Zarraga. Aos 14 minutos da etapa final, os donos da casa chegaram a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. Na reta final, aos 41 minutos, Jamil Siebert marcou o terceiro do Lecce.
Com o resultado, o Lecce chega a nove pontos e ocupa a 11ª colocação no Campeonato Italiano. Já a Udinese permanece com quatro pontos, estacionada na parte de baixo da tabela. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 25, pelo torneio nacional: a Udinese recebe o Milan, enquanto o Lecce joga em casa contra a Juventus.